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Стипендии имени Черномырдина и Примакова увеличат до 15 тысяч рублей

С 1 сентября 2025 года размеры стипендий имени Черномырдина и Примакова будут увеличены до 15 тысяч рублей в месяц.

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Комментарии
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Eduard
Да,смещные цыфры! 150 еро всего!
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14 час.
Eduard
Меня тоже всегда в России поражала скупость.Проиносят &quot;15000&quot; так слоно о арских олотых речь идета на деле всегр сотн евро! На Западе не скупятся на зарплаты и стипендии этим и подкупают всех? Пора власти прекратить эти шоу с грамотами и подсвечниками,никому они не нужны!
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14 час.
Eduard
При этом чинуши ухитряются миллиарды красть,а нп жалкие 150 еро в месяц!
Ответить
14 час.
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