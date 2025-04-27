Стипендии имени Черномырдина и Примакова увеличат до 15 тысяч рублей

Eduard

Меня тоже всегда в России поражала скупость.Проиносят "15000" так слоно о арских олотых речь идета на деле всегр сотн евро! На Западе не скупятся на зарплаты и стипендии этим и подкупают всех? Пора власти прекратить эти шоу с грамотами и подсвечниками,никому они не нужны!