С 1 сентября 2025 года размеры стипендий имени Черномырдина и Примакова будут увеличены до 15 тысяч рублей в месяц.
Стипендии имени Черномырдина и Примакова увеличат до 15 тысяч рублей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Да,смещные цыфры! 150 еро всего!
Ответить
14 час.
Eduard
Меня тоже всегда в России поражала скупость.Проиносят "15000" так слоно о арских олотых речь идета на деле всегр сотн евро! На Западе не скупятся на зарплаты и стипендии этим и подкупают всех? Пора власти прекратить эти шоу с грамотами и подсвечниками,никому они не нужны!
Ответить
14 час.
Eduard
При этом чинуши ухитряются миллиарды красть,а нп жалкие 150 еро в месяц!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии