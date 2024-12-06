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Врач назвала овощ, снижающий риск инфаркта

Врач назвала овощ, снижающий риск инфаркта

Светлана Малиновская, врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, отметила, что регулярное употребление моркови может существенно снизить вероятность инфаркта и инсульта.

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