Врач назвала овощ, снижающий риск инфаркта

Светлана Малиновская, врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, отметила, что регулярное употребление моркови может существенно снизить вероятность инфаркта и инсульта.
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