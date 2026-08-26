В КБР задержали 11 радикалов-террористов, нападавших на местных жителей

ЦОС ФСБ России Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии 11 участников террористической организации, которые пропагандировали радикальную идеологию и нападали на местных жителей, сообщили в ЦОС ФСБ.
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