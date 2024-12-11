Кадры уничтожения турецкого разведывательно-ударного БПЛА TAI Aksungur зенитным расчётом СДС на сирийско-турецкой границе.
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Кадры уничтожения турецкого разведывательно-ударного БПЛА TAI Aksungur зенитным расчётом СДС на сирийско-турецкой границе.
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