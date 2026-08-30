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proavto21

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Honda WR-V за 1,4 млн рублей: почему праворульный японец оказался дешевле «Весты» и кому он реально подходит

Honda WR-V за 1,4 млн рублей: почему праворульный японец оказался дешевле «Весты» и кому он реально подходит

Рынок бюджетных автомобилей в 2025 году напоминает затянувшийся спор, в котором официальные дилеры предлагают одно, а реальность диктует совершенно другое.

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