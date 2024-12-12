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5koleso.ru

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Sollers Atlant получил российскую коробку передач: ее выпуск освоен в Заволжье

Sollers Atlant получил российскую коробку передач: ее выпуск освоен в Заволжье

В пресс-службе «Соллерс» рассказали, что легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant начали оснащать механической коробкой передач российского производства: на модель отныне ставится 6-ступенчатая «механика», выпускаемая на площадке в Заволжье (ЗМЗ).

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