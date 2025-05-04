Страшный пожар жилого дома произошел в Навлинском районе Брянской области

Возгорание произошло в жилом секторе, где всегда существует риск человеческих жертв.Поздно вечером 3 мая экстренные службы Брянской области оперативно отреагировали на сообщение о возгорании в частном жилом секторе.
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