Как вести себя с автохамом на дороге

Количество лихачей, хамов на дороге, либо просто водителей, у которых день не задался всегда растет. Особенно это заметно в больших городах, где напряженный трафик, постоянные пробки и часто случаются аварии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии