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Пронедра

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Алгоритмы делают цифровую и городскую среду всё более однообразной

Алгоритмы делают цифровую и городскую среду всё более однообразной

Исследователь права и эстетики Йоханна Гибсон (Johanna Gibson) из Великобритании опубликовала в The Conversation аналитический материал о том, как рекомендательные алгоритмы, бизнес-метрики и цифровая стандартизация постепенно делают похожими друг на друга городскую архитектуру, товарные полки, кафе и цифровой контент по всему миру.

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