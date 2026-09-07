Алгоритмы делают цифровую и городскую среду всё более однообразной

Исследователь права и эстетики Йоханна Гибсон (Johanna Gibson) из Великобритании опубликовала в The Conversation аналитический материал о том, как рекомендательные алгоритмы, бизнес-метрики и цифровая стандартизация постепенно делают похожими друг на друга городскую архитектуру, товарные полки, кафе и цифровой контент по всему миру.