Алгоритмы делают цифровую и городскую среду всё более однообразной

Исследователь права и эстетики Йоханна Гибсон (Johanna Gibson) из Великобритании опубликовала в The Conversation аналитический материал о том, как рекомендательные алгоритмы, бизнес-метрики и цифровая стандартизация постепенно делают похожими друг на друга городскую архитектуру, товарные полки, кафе и цифровой контент по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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