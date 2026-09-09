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Reports: Martin Herlihy to exit 'SNL' after five seasons

Martin Herlihy, a writer and performer for "Saturday Night Live" who is also a member of the comedy group Please Don't Destroy, is leaving "SNL.

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