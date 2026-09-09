Reports: Martin Herlihy to exit 'SNL' after five seasons

Martin Herlihy, a writer and performer for "Saturday Night Live" who is also a member of the comedy group Please Don't Destroy, is leaving "SNL.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым