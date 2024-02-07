Катар расширит присутствие на индийском рынке СПГ В частности, ожидаются переговоры о поставках сжиженного газа в Индию в рамках Недели энергетики, которая проходит в штате Гоа.
Пронедра
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Катар расширит присутствие на индийском рынке СПГ В частности, ожидаются переговоры о поставках сжиженного газа в Индию в рамках Недели энергетики, которая проходит в штате Гоа.
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