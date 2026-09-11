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ПГУ разработал веб-приложение для моделирования работы сетей и систем до ввода в эксплуатацию

ПГУ разработал веб-приложение для моделирования работы сетей и систем до ввода в эксплуатацию

Разработка базируется на автоматическом программировании и использовании математических графов, где вершины обозначают узлы системы, а рёбра — связи между ними.

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