В финской погранслужбе признались, что не ждут улучшения ситуации на границе с Россией

Финские пограничники не ждут, что ситуация на границе с Россией улучшится. Вместо этого они прогнозируют рост количества запросов от просителей убежища из других стран, сообщил полковник пограничной службы северного государства Матти Питкяниитти в пятницу, 17 ноября.