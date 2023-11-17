В финской погранслужбе признались, что не ждут улучшения ситуации на границе с Россией

Финские пограничники не ждут, что ситуация на границе с Россией улучшится. Вместо этого они прогнозируют рост количества запросов от просителей убежища из других стран, сообщил полковник пограничной службы северного государства Матти Питкяниитти в пятницу, 17 ноября.
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