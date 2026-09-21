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Иркутск Сегодня

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Бизнес Иркутской области привлекут к поддержке семей: утверждён региональный корпоративный демографический стандарт

В День многодетной семьи, 21 сентября, глава Приангарья Игорь Кобзев подписал документ, который задаёт новые правила взаимодействия государства и предпринимателей в вопросах помощи родителям.

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