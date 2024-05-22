Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

Пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская сообщила об уходе с поста. 33-летняя специалистка работала с экс-министром обороны, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, на протяжении семи лет — с ноября 2017 года.
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