Сегодня год, как нет с нами нашего любимого Губина Павла Юрьевича, погибшего на СВО. Нам тебя очень сильно не хватает.
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Сегодня год, как нет с нами нашего любимого Губина Павла Юрьевича, погибшего на СВО. Нам тебя очень сильно не хватает.