Снова нападки Дзюбы - что ответил тренер «Зенита» Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с «РБ Спорт» отреагировал на слова Артема Дзюбы. Напомним, ранее 37-летний нападающий заявил, что если бы у «Зенита» был тренер посильнее, то клуб выигрывал бы все чемпионаты, как «Бавария».