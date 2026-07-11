Снова нападки Дзюбы - что ответил тренер «Зенита» Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с «РБ Спорт» отреагировал на слова Артема Дзюбы. Напомним, ранее 37-летний нападающий заявил, что если бы у «Зенита» был тренер посильнее, то клуб выигрывал бы все чемпионаты, как «Бавария».
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