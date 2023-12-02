Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В зале повисла звенящая тишина. Лавров в ОБСЕ всего одной фразой заставил главу МИД Армении впасть в ступор

В зале повисла звенящая тишина. Лавров в ОБСЕ всего одной фразой заставил главу МИД Армении впасть в ступор

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Приключилась ну очень интересная история.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Как всегда, хочется чтобы и личные счета пополнялись и народ с голода не помер, но личный счёт, в зарубежном банке, главнее.
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15 час.
Elena Guseva
25 ошибок.
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8 час.
Владимир Елкин
Пора закрывать полностью границы для армянских товаров....и свои туда не продавать, особенно вооружение, которое они могут отдать бандеровцам! Пусть идут по пути ....
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6 час.

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