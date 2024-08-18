«Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование» Такое ощущение, что очень многие люди забыли как выглядело общество, в котором у женщин отсутствовали права.
— Чтобы ответить на вопрос, как обстоят дела у того или иного народа, мне достаточно лишь знать, каково там положение женщин — Джавахарлал Неру.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Мне иногда кажется, что наши все депутатши и те самые, которые против равноправия ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮТ О ЧЕМ ГОВОРЯТ. Им бы сначала обратится к истории, культуре и почитать источники соответствующие. В России ещеПётр I запретил превращать женщин в домашних затворниц и обязал своих приближенных брать с собой жен и дочерей на увеселительные мероприятия при дворе, так же обязал давать образование. Ну хотя бы начали с того( раз уже сами имеют высшее образование), что стало предвестником принятия международного пакта о гражданских и политических правах, всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Может "понималка" и включилась бы наконец и мысли потекли бы в нужном логическом направлении))
Ответить
11 час.
Элина Морозова
После подобных выступлений этих самых депутатш надо срочно отстранять от должности, как ошибочно назначенных (по их же теории)
Ответить
1 час.
Свежие комментарии