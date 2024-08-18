ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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— Чтобы ответить на вопрос, как обстоят дела у того или иного народа, мне достаточно лишь знать, каково там положение женщин — Джавахарлал Неру.

— Чтобы ответить на вопрос, как обстоят дела у того или иного народа, мне достаточно лишь знать, каково там положение женщин — Джавахарлал Неру.

«Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование» Такое ощущение, что очень многие люди забыли как выглядело общество, в котором у женщин отсутствовали права.

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Комментарии
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Майя Maja
Мне иногда кажется, что наши все депутатши и те самые, которые против равноправия ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮТ О ЧЕМ ГОВОРЯТ. Им бы сначала обратится к истории, культуре и почитать источники соответствующие.  В России ещеПётр I запретил превращать женщин в домашних затворниц и обязал своих приближенных брать с собой жен и дочерей на увеселительные мероприятия при дворе, так же обязал давать образование. Ну хотя бы начали с того( раз уже сами имеют высшее образование), что стало предвестником принятия международного пакта о гражданских и политических правах,  всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  Может &quot;понималка&quot; и включилась бы наконец и мысли потекли бы в нужном логическом направлении))
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11 час.
Элина Морозова
После подобных  выступлений   этих самых депутатш надо срочно отстранять от должности, как ошибочно назначенных (по их же теории)
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1 час.

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