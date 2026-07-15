Вынесен приговор литовскому журналисту за материальное обеспечение наемников, финансирование терроризма и незаконное пересечение государственной границы РФ

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении гражданина Литовской Республики Элдорадаса Бутримаса, являвшегося журналистом «ЛРТ» (Литовское национальное радио и телевидение).
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