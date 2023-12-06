ОАК запатентовала модульную модификацию Checkmate со сменными головными частями

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульную модификацию легкого тактического самолета (ЛТС) Су-75 Checkmate, позволяющую менять головную часть фюзеляжа самолета на беспилотную часть, либо на одноместную или двухместную кабину.
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