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Неординарные газовые новости

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Как западная политика подрывает энергетическую безопасность, и почему Россия остаётся надежным партнёром

Как западная политика подрывает энергетическую безопасность, и почему Россия остаётся надежным партнёром

В условиях, когда европейские страны вынуждены искать альтернативы традиционным поставкам российского газа, мир наблюдает за очередной попыткой западных стран и американских компаний решить энергетический кризис за счёт ликвидации долгосрочных отношений с надёжным поставщиком.

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