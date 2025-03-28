В условиях, когда европейские страны вынуждены искать альтернативы традиционным поставкам российского газа, мир наблюдает за очередной попыткой западных стран и американских компаний решить энергетический кризис за счёт ликвидации долгосрочных отношений с надёжным поставщиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии