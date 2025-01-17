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Скандально прославившегося астраханского фотографа приговорили к 12 годам

Скандально прославившегося астраханского фотографа приговорили к 12 годам

В Кировском районном суде Астрахани завершился процесс над 52-летним фотографом, обвиненным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и нарушением неприкосновенности частной жизни.

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Комментарии
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А Кудасов
Таких любителей стерилизовать надобно. А тут &quot;Приговор еще не вступил в законную силу&quot;.
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