Скандально прославившегося астраханского фотографа приговорили к 12 годам

В Кировском районном суде Астрахани завершился процесс над 52-летним фотографом, обвиненным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и нарушением неприкосновенности частной жизни.
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