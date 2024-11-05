Задержаны четыре жителя Камчатки за вымогательство 2 млн рублей у участника СВО

Использованные материалы:УФСБ России по Камчатскому краю Задержаны четыре жителя Петропавловска-Камчатского за попытку вымогательства двух миллионов рублей у участника СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю.