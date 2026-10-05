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Дочь не принимала Симоньян, а Хмельницкая сама пригласила её домой: как две семьи Тиграна Кеосаяна перестали быть чужими

Дочь не принимала Симоньян, а Хмельницкая сама пригласила её домой: как две семьи Тиграна Кеосаяна перестали быть чужими

В 2016 году Алёна Хмельницкая сделала шаг, который ещё годом раньше сама считала бы почти невозможным: вместе со старшей дочерью Александрой решила пригласить Тиграна Кеосаяна на день рождения младшей Ксении не одного, а со всей его новой семьёй — Маргаритой Симоньян и детьми.

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