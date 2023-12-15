Более 800 писем Деду Морозу написали в библиотеках Уссурийска юные книголюбы

В муниципальных библиотеках Уссурийска запущена акция "Почта Деда Мороза" (0+). Юные книголюбы активно пользуются предновогодней опцией, расписывая на бланках свои желания и рассказывая волшебному персонажу о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться.
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