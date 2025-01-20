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Ребенок главный пассажир!

Ребенок главный пассажир!

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» Ребенок главный пассажир! В автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, перевозка детей до 12-ти лет возможна только при использовании специального удерживающего устройства.

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