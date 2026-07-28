Житель Республики Алтай сел за руль мотоцикла без прав и сломал позвоночник

В Чемальском районе Республики Алтай 22-летний молодой человек попал в серьезное ДТП на мотоцикле. Он сел за руль, не имея прав на управление транспортным средством, сообщает региональная Госавтоинспекция.
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