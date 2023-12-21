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Калешин поделился воспоминаниями от игры против Месси

Бывший футболист казанского «Рубина» Виталий Калешин, поигравший против легендарной «Барселоны» с Лионелем Месси в составе и обыгрывавший именитого соперника в групповом турнире Лиги чемпионов, поделился мнением об аргентинце.

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