❗️⚡️Более 80 - 110 Х-101 могут быть применены по военным объектам ВСУ, поскольку воздухе уже 9 Ту-95МС.
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❗️⚡️Более 80 - 110 Х-101 могут быть применены по военным объектам ВСУ, поскольку воздухе уже 9 Ту-95МС.