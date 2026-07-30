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В Новом Уренгое подрядчики монтируют дорожки и освещение в «Яха-Парке»

В Новом Уренгое подрядчики монтируют дорожки и освещение в «Яха-Парке»

В Новом Уренгое близится к завершению второй этап благоустройства «Яха-Парка». На объекте уже проложили почти два километра пешеходных дорожек, которые гармонично вписаны в природный ландшафт, сообщил глава газовой столицы в соцсетях.

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