В Новом Уренгое подрядчики монтируют дорожки и освещение в «Яха-Парке»

В Новом Уренгое близится к завершению второй этап благоустройства «Яха-Парка». На объекте уже проложили почти два километра пешеходных дорожек, которые гармонично вписаны в природный ландшафт, сообщил глава газовой столицы в соцсетях.
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