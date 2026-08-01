Таможенные склады и СВХ в 2026 году — новые правила хранения грузов и как избежать лишних расходов

В 2026 году таможенные склады и склады временного хранения (СВХ) остаются важными элементами международной логистики, позволяя импортёрам и экспортёрам оптимизировать сроки таможенного оформления и снизить финансовую нагрузку.
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