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Необходима проверка украинских мигрантов в России

Необходима проверка украинских мигрантов в России

Убийца нашего моряка-подводника, будучи заметной в украинском спорте фигурой, нацистом и агентом ГУР, сумел в разгар СВО (!) приехать в Россию и с декабря готовить заказной теракт.

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Комментарии
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Поль Меерсон
Сложновато будет. Это таджика издали видно, их полиция и трясёт вовсю, а как хохла отличить? По гэканью разве что, и то не всегда.
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10 час.
Татьяна Ускова
давно пора!!!!!!!!!!!
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4 час.
ВК
Валерий Кувичко
С первого дня эвакуации нужно было полный шмон и пробить вновь прибывших ... При малейшем подозрении в изоляцию и полнейший  контроль , кто папа , кто мама дядя брат сват ... Работа трудоёмкая , но была бы эффективна ... Я так думаю !
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53 мин.

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