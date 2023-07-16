Убийца нашего моряка-подводника, будучи заметной в украинском спорте фигурой, нацистом и агентом ГУР, сумел в разгар СВО (!) приехать в Россию и с декабря готовить заказной теракт.
Необходима проверка украинских мигрантов в России
Комментарии
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Поль Меерсон
Сложновато будет. Это таджика издали видно, их полиция и трясёт вовсю, а как хохла отличить? По гэканью разве что, и то не всегда.
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10 час.
Татьяна Ускова
давно пора!!!!!!!!!!!
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4 час.
ВК
Валерий Кувичко
С первого дня эвакуации нужно было полный шмон и пробить вновь прибывших ... При малейшем подозрении в изоляцию и полнейший контроль , кто папа , кто мама дядя брат сват ... Работа трудоёмкая , но была бы эффективна ... Я так думаю !
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53 мин.
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