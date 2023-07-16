Необходима проверка украинских мигрантов в России

Сложновато будет. Это таджика издали видно, их полиция и трясёт вовсю, а как хохла отличить? По гэканью разве что, и то не всегда.

ВК

Валерий Кувичко

С первого дня эвакуации нужно было полный шмон и пробить вновь прибывших ... При малейшем подозрении в изоляцию и полнейший контроль , кто папа , кто мама дядя брат сват ... Работа трудоёмкая , но была бы эффективна ... Я так думаю !