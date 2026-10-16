Трамп видимо ознакомился с вчерашней истерикой кокаинового фюрера в Британии и сделал выводы, которые облек в следующие посылы.
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Солярка нужна, на носу выборы
Отключить бы Старлинк и СВО закончилось быстрее!!!!
Насчет Крыма и океана, это круто! Остальное, это личная обида на Зеленского и угрозы, которые, исходя из уст Трампа, особого доверия не вызывают. Завтра все может перевернуться на 180 градусов. Время покажет.