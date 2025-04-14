Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Минутка шикардоса

Минутка шикардоса

Я, ув. друзья, вторые сутки слежу за судьбой Педагога, Женщины и Государевой Работницы. То есть за судьбой ректора Псковского Государственного Университета Натальи Ильиной.

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