Василий Анохин подвёл итоги участия делегации Смоленской области в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» Губернатор Смоленской области Василий Анохин подвёл итоги участия делегации региона в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Беларуси, которая состоялась в Минске с 30 сентября по 2 октября.