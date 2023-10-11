Проявить себя во всей красе: что показала карта Таро недели с 16 по 22 октября Алёна Юрьева Неделя обещает быть яркой и насыщенной, и карта Тройка Жезлов укрепляет уверенность в том, что удача на вашей стороне.
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