Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп подписал указ о санкциях против МУС за преследование Нетаньяху

Трамп подписал указ о санкциях против МУС за преследование Нетаньяху

Трамп подписал указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда. Документ вводит финансовые и визовые санкции против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении граждан США или их союзников, а также членов их семей.

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