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Партия Макрона потерпела крах в первом туре. Президент подаст в отставку, а Ле Пен откажется от военной помощи Киеву?

Партия Макрона потерпела крах в первом туре. Президент подаст в отставку, а Ле Пен откажется от военной помощи Киеву?

Эммануэль Макрон в представлении ИИ Накануне во Франции тысячи сторонников левых партий и антифашисты вышли на улицы городов и стали громить витрины магазинов после победы в первом туре парламентских выборов крайне правой партии «Национальное объединение».

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