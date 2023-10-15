Херш: Израиль убеждает Катар создать лагерь для палестинцев

Журналист из Соединенных Штатов Америки Сеймур Херш поделился информацией о том, что власти Израиля предпринимают попытки по убеждению Катара присоединиться к Египту для финансирования лагеря для палестинских беженцев из сектора Газа.
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