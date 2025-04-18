Рубио назвал условие отказа Трампа от посредничества по Украине

Вашингтон готов предпринимать попытки вести переговоры по украинскому конфликту еще несколько дней. И если американская сторона не увидит достаточной заинтересованности в процессе, то Дональд Трамп прекратит свою посредническую миссию.
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