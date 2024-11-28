Чинахов забил «Монреалю». У него 7+7 в 21 матче

Форвард «Коламбуса» набрал 14-е (7+7) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 21 игру. Сегодня за 16:43 (1:46 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».