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Закон и Порядок

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Apple разрешила российским разработчикам сторонние платежи. Что это значит

Apple разрешила российским разработчикам сторонние платежи. Что это значит

Apple разрешила разработчикам в России принимать платежи через внешние ресурсы. Подобные решения ранее принимались в других странах, но владельцы приложений считают, что могут столкнуться со сложностями при работе по новой схеме Американская Apple опубликовала новые правила для российских разработчиков приложений: теперь их пользователь может использовать внешний ресурс для совершения покупки без участия Apple.

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