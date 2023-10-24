Сегодня они, завтра мы. Европейские города сотрясают волнения мигрантов

Митинги и демонстрации в поддержку Палестины набирают обороты в Европе. Выступления под флагами исламских стран в сердце европейских городов – свидетельство тотального провала евробюрократической политики по "интеграции" мигрантов.
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