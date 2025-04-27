Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания

Мужчина признался, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин дал признательные показания.
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