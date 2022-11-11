360

162 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Значит сначала цены поднимут.Президент Путин п...
  • Владимир Попов
    Эксперт предлагает дождаться истощения ресурсов США? А что там не хватит бумаги напечатать сколько надо долларов? Ист...Публицист Новосел...
  • Герасим
    Да и пусть валят, всё равно ценник на мазды космический, лучше купить сузуки, они и надёжней и денег меньше просятКорпорация Mazda ...

Глава Волновахского района Зинченко: до конца ноября восстановят электроснабжение Волновахи

Глава Волновахского района Зинченко: до конца ноября восстановят электроснабжение Волновахи

В Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР) на 90% восстановили энергоснабжение. Подключение всех объектов в городе планируется завершить к концу ноября, сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко в комментарии ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх