Глава Волновахского района Зинченко: до конца ноября восстановят электроснабжение Волновахи

В Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР) на 90% восстановили энергоснабжение. Подключение всех объектов в городе планируется завершить к концу ноября, сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко в комментарии ТАСС.
В Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР) на 90% восстановили энергоснабжение. Подключение всех объектов в городе планируется завершить к концу ноября, сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко в комментарии ТАСС.
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