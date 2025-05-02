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Петербургский дневник

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Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

Организации не могут изменять условия договора Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.

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