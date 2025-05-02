Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

Организации не могут изменять условия договора Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
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