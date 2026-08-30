Четыре мотора и до 1000 л.с.: новый BMW M3 выйдет в 2027 году

Neue Klasse в спортивном оформлении и на электричестве BMW готовит первый в истории полностью электрический M3, который будет продаваться одновременно с классической бензиновой версией.
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