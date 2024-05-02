Валентина Матвиенко: Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал

АндрейБорков Согласен, трибунал по итогам СВО будет просто необходим, но перед трибуналом должны будут встать не только укропитеки, но и достаточное количество наших, российских, уродов, предателей, изменников и их пособников.

Вик Норд Не смешите людей,приказы отдавали SS-кие чины,курировали...,а бандеровцы,и просто полицаи, обычные исполнители,вот что Вы думаете,в одесском доме профсоюзов стихийно всё произошло...,ан нет,как и все массовые преступления это было запланировано, организованно,оплачено...,укровласть,посредник,хохлобыдло исполнило,и отвечать организаторам придётся,и не только за Одессу.