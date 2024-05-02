Обыкновенный нацизм То, что через 10 лет после чудовищного, беспримерного по своей жестокости в новейшей истории преступления в Одессе нет никакого результата расследования, нет суда, никто не наказан, ярче всего подтверждает – нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима.
Валентина Матвиенко: Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал
Комментарии
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АндрейБорков
Согласен, трибунал по итогам СВО будет просто необходим, но перед трибуналом должны будут встать не только укропитеки, но и достаточное количество наших, российских, уродов, предателей, изменников и их пособников.
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59 мин.
Вик Норд
Не смешите людей,приказы отдавали SS-кие чины,курировали...,а бандеровцы,и просто полицаи, обычные исполнители,вот что Вы думаете,в одесском доме профсоюзов стихийно всё произошло...,ан нет,как и все массовые преступления это было запланировано, организованно,оплачено...,укровласть,посредник,хохлобыдло исполнило,и отвечать организаторам придётся,и не только за Одессу.
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52 мин.
Владимир Соловьев
Наверное, Матвиенко про это ничего не знает, если не реагирует. Не по её окнами "плясали".
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32 мин.
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