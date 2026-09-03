Диетолог Денисенко: витамин D и железо важны для умственного развития школьника

Сбалансированный рацион важен как для школьников, так и для дошкольников. Достаточное потребление важных витаминов и микроэлементов способствует росту и успешному умственному развитию ребенка.
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